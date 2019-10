Vineri, 18 Octombrie 2019 (11:47:56)

Președintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, referindu-se la înțelegerea recentă privind retragerea Marii Britanii din UE, că ”dacă se rămâne pe acest acord, românii sunt foarte bine protejați”. ”Oricum, Brexit-ul cu acord este de departe cea mai bună varianta”, a reiterat șeful statului.”Ieri (joi - n.r.) am avut, cum se știe, discuții mai lungi, dar vestea foarte bună legată de ce am discutat ieri este că am ajuns la un acord pe Brexit, pe înțelegerea... Integral pe Mediafax.ro