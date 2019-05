Procurorii DIICOT efectuează cercetări după ce fostul ministru Doina Pană a spus că ar fi fost intoxicată cu mercur. Cercetarea vizează infracțiunile de constituire grup infracțional organizat și tentativă de omor, iar în cauză a fost audiată deja Pană.

Procurorii DIICOT efectuează cercetări in rem într-un dosar de constituire grup infracțional organizat și tentativă de omor, a declarat, pentru MEDIAFAX, Mihaela Porime, purtătorul de cuvânt al Direcției. Potrivit sursei citate, au avut loc mai multe audieri în cauză.

Surse apropiate anchetei au precizat că a fost audiată și Doina Pană. Fostul ministru a depus o plângere la Direcția de Investigații Criminale din cadrul Poliției Române, însă cauza a fost trimisă la DIICOT.

Pană a depus, de asemenea, mai multe documente medicale prin care reieșea că aceasta avea, în organism, o cantitate dublă de mercur.

Fostul ministru al Apelor și Pădurilor Doina Pană a declarat că ar fi fost intoxicată cu mercur.

”Problema e veche și nu aș fi intervenit dacă nu era acel articol de presă care duce în derizoriu o situație foarte gravă. Eram ministru al Pădurilor, în guvernul Tudose când s-a întâmplat. Am început să mă simt foarte rău, am mers la medic, am aflat că aveam probleme foarte mari cu inima, am urmat tratament, dar mă simțeam tot mai rău. Am făcut apoi o analiză toxicologică unde am descoperit că am fost intoxicată cu mercur în cantitate mare. Am făcut plângere la poliție abia când am demisionat. E o anchetă în derulare și sper din suflet să îi prindă”, a spus Doina Pană, la Antena 3.