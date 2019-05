Primăria orașului Huedin, județul Cluj, a cheltuit peste 540.000 de lei (120.000 de euro) pentru un WC public amplasat în zona centrală, dotat cu opt cabine, cameră pentru schimbarea scutecelor bebelușilor. Toaleta este accesibil[ și persoanelor cu dizabilități, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Primarul orașului Huedin, Mircea Moroșan, a declarat, miercuri, corespondentului MEDIAFAX, că investișia este necesară, precizând că WC-ul „este scump, dar arată bine”.

„Consiliul Local Huedin a aprobat anul trecut alocarea a 540.000 de lei (120.000 de euro – n.a.) pentru construirea unui WC public în centrul orașului, care este o investiție utilă și extrem de necesară. Trebuia să o facem mai demult, dar nu am avut fonduri. Avem în zona centrală un monument istoric, o biserică maghiară, Reformată, unde vin zeci de autocare cu turiști, îmi era jenă că nu le-am putut oferi o toaletă civilizată. Noul WC public are 160 de metri pătrați, este modern, are 5 cabine pentru femei și 3 lavoare și 3 cabine pentru bărbați, 3 pisoare şi 2 lavoare, de asemenea o încăpere pentru mamă şi copil, unde se pot schimba scutecele bebelușilor. Toaleta este accesibilă și persoanelor cu dizabilități. Este scumpă, într-adevăr, dar arată bine”, a spus Moroșan.

Potrivit acestuia, costul construcției WC-ului se ridică la circa 300.000 de lei, dar cheltuielile finale au ajuns mai mari din cauza proiectării, avizelor necesare, dar și a racordurilor la rețeaua de apă și electricitate.

„Am plătit 100.000 de lei numai TVA, ceea ce este foarte mult, și nu îi recuperăm ca firmele. Am fost criticat de 8 ani că nu am făcut un WC public, dacă l-am făcut, iar nu este bine. De fiecare dată când aveam vreo manifestare de amploare închiriam toalete ecologice, de acum nu mai avem nevoie. Taxa de intrare în noul WC este 1 leu”, a subliniat primarul din Huedin.

Toaleta a fost deschisă publicului la sfârșitul săptămânii trecute, cu ocazia unui târg organizat în centru, la care au participat câteva mii de persoane.