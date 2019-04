Miercuri, 24 Aprilie 2019 (13:22:44)

Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri că așteaptă ca premierul Viorica Dăncilă să decidă de sărbători dacă vrea să vină cu remanierea Guvvernului în Parlament, susținând că a dat asigurări premierului că majoritatea PSD-ALDE are și cu 30 de voturi în plus față de necesar."Am avut o discuție luni (...) Am stabilit ca doamna premier să decidă dacă merge pe această variantă sau vine cu o propunere în Parlament. Oricum, după ziua de ieri când... Integral pe Mediafax.ro