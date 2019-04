Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat, luni, despre moțiunea simplă la adresa acestuia, că nu are de ce să aibă emoții. Întrebat dacă se gândește să își dea demisia, ministrul a afirmat că „orice variantă este posibilă”, informează Mediafax.

„Orice zi este importantă. Orice zi are și părți plăcute și părți poate mai puțin plăcute. Eu nu îmi pun problema. Încrezător în ce? Pentru că dânșii au deplina libertate să se exprime prin vot, eu am deplina obligație să îmi îndeplinesc misiunea de ministru cât sunt ministru. În rest nu mă cuprind emoțiile, pentru că nu am de ce”, a declarat Tudorel Toader, întrebat dacă are emoții pentru moțiunea simplă la adresa acestuia.

Întrebat dacă își va da demisia, Toader a declarat că „orice variantă este posibilă”.

„Orice variantă este posibilă, dar eu v-am spus faptul că voi rămâne în minister și că îmi voi îndeplini obligația până când în Monitorul Oficial apare cu nume și prenume alt ministru. În moment acela îl aștyept la minister, predau documentele pe bază de proces verbal, dau sigiliu ministerului și la gară”, a afirmat Toader.

Ministrul Justiției a adăugat că nu a fost preocupat să observe dacă PSD va vota moțiunea simplă la adresa lui.

„Nu am semnale (că PSD va vota moțiunea-n.r). Practic că nici nu am fost preocupat de a recepta astfel de semnale. În weekend am fost la Iași, mi-am ținut orele la facultate. Acum sunt cu un grup de studenți de la Fcaultatea de drept din Iași. I-a primit domnul Tăriceanu, le-a spus câteva cuvinte, dat fiind că domnia sa e ocupat. Mă duc acum să vadă un tur de orizont al Palatului Parlamentului, apoi la CCR, am fost la minister, ne ducem la Institutul Diplomatic, la Avocatul Poporului. Un jurist bun are în față foarte multe perspective profesionale, nu numai procuror, jduecător sau avocat. Iată, Parlamentul e plin și are nevoie de juriști bine pregătiți. Ei trebuie să aibă această deschidere și reprezentare a sistemului judiciar în general, a mecanismelor statului de drept, să se orienteze și să vadă profesional unde au cea mai bună vocație ca să se poată dezvolta în acea direcție”, a mai spus Toader, întrebat dacă are semnale că PSD va vota moțiunea adresată lui.

El a asusținut că nu a mai vorbit cu premierul Viorica Dăncilă în ultimul timp.

„În ultimul timp nu am discutat,dat fiind faptul că ba a fost plecată doamna prim-ministru, ba am fost plecat eu. Poate că e bine să nu discut, să nu spuneți dumneavoastră că am influențat sau încerc să influențez o astfel de decizie”, a mai spus Toader.

Tudorel Toader a mai spus, de asemenea, ce va face dacă Senatul va vota pentru moțiunea simplă la adresa lui.

„Sunt într-un pericol sau ce?Eu mă duc frumos la Iași, sunt suspendat până în ziua în care îmi încetează mandatul de ministru. A doua zi reiau atribuțiile de rector, activitatea cu studenții este plăcută. Am o experiență de mulți ani de zile la catedră, am un cabinet de avocatură. Există viață și după ministeriat”, a conchis Tudorel Toader.

Ministrul Justiției se află, luni, în Parlament, cu un grup de studenți de la Facultatea de Drept din Iași.

La ora 16:00, Plenul Senatului va dezbate și vota moțiunea simplă la adresa lui Tudorel Toader, după ce senatorii au amânat votul de două ori, din lipsă de cvorum.

„Cu domnul Tăriceanu probabil mă voi revedea la orele 16:00 la moțiune, nu cred că vom avea timp. Ce să fac? Să îl consult? Nu cred că vom avea timpul necesar. Până la urmă demisia este un act de voință unilateral, care nu poate fi refuzat sau cenzurat. Voi lua act de rezultatul moțiunii”, a declarat Toader.