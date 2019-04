Organizatorii Neversea caută peste o mie de voluntari pentru departamentele artist crew, info point, steward, logistică, user experience și acces, informează Mediafax. Perioada de recrutare începe luni și se încheie pe data de 2 mai.

Organizatorii Neversea au anunțat că doritorii vor avea ocazia să opteze pentru toate departamentele din cadrul festivalului și, conform organizatorilor, „unul dintre avantajele voluntariatului poate să însemne chiar oportunitatea de a face parte din echipa de festival a lui G-EAZY, DJ Snake, Steve Aoki, Sean Paul sau Jessie J.”.

„Pentru a putea intra în echipa voluntarilor trebuie să ai între 16 și 35 de ani. Perioada de recrutare începe de luni, 15 aprilie și se încheie pe data de 2 mai, iar răspunsurile către voluntari vor fi trimise până în data de 15 mai”, au anunțat organizatorii Neversea.

Cei peste 1.000 de voluntari vor fi repartizați în funcție de preferințe dar și de aptitudinile și abilitățile lor. Departamentele unde voluntarii pot activa sunt artist crew, info point, steward, logistică, user experience și acces. Voluntarii vor beneficia de un program de pregătire în care vor învăța elemente de managementul proiectelor, comunicare, customer care și self management. Cei aleși vor primi un echipament și acces la festival.

„Voluntarii vor avea ocazia să cunoască oameni noi, vor învăța cum se lucrează pentru un festival, și pe lângă toate astea, experiența va fi una unică. Înscrierile de voluntari pentru festivalul Neversea se fac pe www.neversea.com/volunteers-wave3”, arată organizatorii festivalului.

Neversea 2019 va avea loc în perioada 4 - 7 iulie, în Constanța.

G-Eazy, Jessie J, Afrojack, Lost Frequencies, DJ Snake, Alesso, Bassjackers, KSHMR, Salvatore Ganacci, Sean Paul, Vini Vici, Steve Aoki, Rudimental Dj, Jamie Jones, Tale of Us, Andy C, Wilkinson DJ Set, Flux Pavilion, Chinese Man și Subfocus DJ Set sunt artiștii care vor condimenta apusurile și răsăriturile participanților la cel mai așteptat eveniment de la malul Mării Negre, Neversea.

Pe scenele secundare ale festivalului vor concerta Rudimental DJ, Jamie Jones, Tale of Us, Subfocus DJ Set, Andy C, Chinese Man, Flux Pavilion și Wilkinson DJ Set & MC Ad-Apt.