Liviu Dragnea este audiat, la ora transmiterii știrii, de către judecători, în fața cărora spune că este nevinovat și că nu este de acord cu afirmațiile din motivarea condamnării din prima instanță, unde se menționează că ar fi coordonat DGASPC Teleorman, informează Mediafax.

„Mențin declarația dată anterior, precum și cea de la confruntare. Doamna președinte, așa cum am spus și la fond, sunt total nevinovat. Nu am avut cunoștință că doamna Botorogeanu (Adriana Botorogeanu, n.r.) și Stoica (Anisia, n.r.) nu ar fi mers la serviciu. Nimeni nu mi-a spus că aceste două salariate nu se prezintă la locul de muncă. Nu am cerut nimănui, nu am făcut presiuni asupra nimănui pentru a le menține pe cele două în funcție. Nu sunt de acord cu afirmațiile din motivarea de la fond că aș fi minimalizat niște atribuții. Nu am coordonat sau controlat DGASPC Teleorman, care nu se afla în subordinea mea ci a Consiliului Județea, potrivit legii. Atribuțiile de coordonare directă le aveau colegiul director și secretarul județului”, a declarat Liviu Dragnea, în fața magistraților.

Dragnea a mai spus că nu a discutat cu nimeni astfel încât două angajate să fie acceptate la DGASPC Teleorman și să nu frecventeze locul de muncă pentru a lucra la PSD.

„Nu este adevărat că în anul 2008, Alesu Floarea ar fi venit să discute cu mine despre situația celor două inculpate, Stoica și Botorogeanu. Nici în anul 2009. Nu am avut discuții cu Alesu Floarea despre modificarea organigramei și înființarea biroului secretariat”, a mai declarat liderul PSD.

Completul care îl judecă pe Dragnea este format din judecătoarele Enceanu Simona Daniela, Rog Tatiana Lucia, Rus Alexandra Iuliana, Mera Luciana și Popa Rodica Aida. Între timp, unul dintre judecători, Luciana Mera, a solicitat pensionarea, iar cererea i-a fost aprobată de către Consiliul Superior al Magistraturii.

Dosarul angajărilor fictive de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman (DGASPC) Teleorman, în care Liviu Dragnea a fost condamnat în primă instanță la 3 ani şi 6 luni închisoare cu executare, a fost amânat pe parcursul a mai multe termene de judecată, în urma controverselor referitoare la constituirea completurilor de 5 judecători.