Miercuri, 3 Aprilie 2019 (16:24:27)

Viorica Dăncilă a declarat, miercuri, la începutul ședinței de Guvern, că nu va permite ambasadorilor altor state să facă agenda premierului României, în contextul în care ambasadori din 12 state și-au exprimat îngrijorarea pentru integritatea sistemului judiciar românesc.„Tot astăzi (miercuri - n.r.) am văzut punctul de vedere a unor ambasadori a unui grup de ambasador. Am vrut să am o discuție individuală cu fiecare ambasador din acest grup, dar au refuzat. Le reamintesc... Integral pe Mediafax.ro