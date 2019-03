Marţi, 19 Martie 2019 (15:02:33)

Premierul Viorica Dăncilă a dat asigurări marți, la începutul ședinței de Guvern, că sunt bani în buget pentru mărirea pensiilor și salariilor și că Executivul a modificat legislația pentru a face posibilă majorarea alocațiiloe copiilor.”Avem bani și pentru mărirea pensiilor și pentru mărirea salariilor așa cum am dovedit că am avut și anul trecut. Prin modificările pe care guvernul le-a făcut legii plafoanelor bugetare am asigurat și creșterea alocațiilor pentru... Integral pe Mediafax.ro