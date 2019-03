Joi, 14 Martie 2019 (11:43:30)

Premierul Viorica Dăncilă, a declarat, joi, la Fetești, că Guvernul va crește de la an la an alocările din PIB pentru Ministerul Apărării Naționale, armata fiind una dintre instituțiile în care românii au cea mai mare încredere.„Participăm activ la misiunile comune în teatrele de operații. Suntem deja în al treilea an de alocare a două procente din PIB pentru apărare, nivel pe care îl vom menține. Vom crește de la an la an alocările pentru apărarea națională, iar î... Integral pe Mediafax.ro