Marţi, 5 Martie 2019 (16:42:30)

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a anunțat, marți, că din luna mai va fi operațional Planul național pentru hepatite, în contextul în care țara noastră are cei mai mulți pacienți cu hepatita C din Europa. În România sunt peste 550.000 de purtători ai acestui virus.„Ministerul Sănătății are un plan naţional pentru hepatite, care va deveni operaţional din luna mai a acestui an și va cuprinde anumite obiective şi direcţii de acţiune. În acest domeniu, hai să... Integral pe Mediafax.ro