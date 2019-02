Luni, 25 Februarie 2019 (13:54:21)

Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni că există o linie roșie și în ceea ce privește drepturile fundamentale, care nu trebuie trecută de nimeni, ca răspuns la declarația vicepreședintelui Comisiei Europene cu privire la linia roșie privind valorile fundamentale din UE."Sincer nu am citit și dacă nu am citit mă abțin foarte tare să comentez. Am avut o discuție lungă cu dl Timmermans, Stanishev, Udo Bullmann, în care cred că fiecare am înțeles ce își dorește și... Integral pe Mediafax.ro