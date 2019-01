Luni, 14 Ianuarie 2019 (14:15:04)

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a reiterat faptul că recursul compensatoriu, criticat din cauza recidiviștilor, a fost inițiat de guvernarea tehnocrată și CSM l-a avizat, subliniind totodată că proiectul a intrat în vigoare după ce el a fost învestit în funcția de ministru.„Simple precizari: In repetate randuri, am arata urmatoarele: proiectul de lege privind recursul compensatoriu a fost initiat de catre guvernarea tehnocrata, faptul ca CSM( in componenta anterioara) l-a... Integral pe Mediafax.ro