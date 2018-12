Miercuri, 12 Decembrie 2018 (14:09:49)

Vicepreședintele Camerei Deputaților Florin Iordache a declarat, la sfârșitul plenului de miercuri, că prin legile votate s-a demostrat că PSD- ALDE are majoritate calificată, adăugând că „matematica se învată la clasa pregătitoare” în contexul în care Opoziția acuza că nu există majoritate în CD.”Stimați colegi, Cu zero de la USR, cu zero de la PMP, cu zero de la PNLam reușit astăzi să votăm cu 200 de voturi, nu cu 165 de voturi. Luați aminte”, a declara... Integral pe Mediafax.ro