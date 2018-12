Miercuri, 12 Decembrie 2018 (12:44:00)

Președintele Klaus Iohannis a ironizat, miercuri, absența lui Tudorel Toader de la ședința plenului CSM unde se decide noua conducere, precizând că ministrul Justiției "înțeleg că are altă treabă decât să ne onoreze bilanțul"."Ministrul Justiției înțeleg că are altă treabă decât să ne onoreze bilanțul, principalul promotor al acestor proiecte (de modificare a legilor justiției -n.r.) este membru de drept al CSM și are obligația să fie cel dintâi care respectă... Integral pe Mediafax.ro