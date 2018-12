Miercuri, 5 Decembrie 2018 (13:46:44)

Deputatul liberal de Sibiu, Nicolae Neagu, acuzat că a mers la prezidiu cu telefonul la care se afla președintele Klaus Iohannis, spune că aceasta este o strategie a PSD și că nu are numărul șefului de stat și nici nu l-a sunat nimeni de la Cotroceni."La un eveniment care se referea la deschiderea în care Sibiul va găzdui gastronomie 2019 ca și Capitală regională. Atunci ne-am salutat. Alte discuții nu am avut cu domnul preșeidinte. Nu am telefonul domniei sale, nu am fost suna... Integral pe Mediafax.ro