Marţi, 27 Noiembrie 2018 (12:12:47)

Sonda InSight care a aterizat pe Marte are în interiorul ei un microcip în care apar numele celor patru membri decedați ai trupei ”Goodbye to Gravity”, respectiv Bogdan Lavinius, Mihai Alexandru, Alex Pascu și Vlad Ţenea.Anunțul a fost făcut în octombrie 2017 de producătorul de film german Andreas Schonhofen, care a adăugat numele celor patru pe sonda spaţială InSight.”În amintirea celor patru membri decedați ai trupei Goodbye to Gravity, le-am adăugat numele în misiunea... Integral pe Mediafax.ro