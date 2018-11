Senatorul Adrian Țuțuianu a anunțat, vineri, că a depus la tribunal o cerere de suspendare a deciziei CExN al PSD privind excluderea sa din partid, acesta spunând că zvonurile privind înscrierea sa în altă formațiune sunt întreținute de „camarila” liderului interimar PSD Dâmbovița, Rovana Plumb.

„Mă aflu într-o situație personală dificilă, excluderea înseamnă punerea în paranteză a 20 de ani de muncă în PSD, muncă la care nu am de gând să renunț foarte ușor. Vă anunțt că deşi suntem la 11-12 zile de la data aplicării sancţiunii, nici până astăzi hotărârea Comitetului Executiv Naţional nu mi-a fost comunicată nici mie, nici organizaţiei judeţene. De asemenea, nu a fost comunicată nici hotărârea privind desemnarea unui preşedinte interimar al organizaţiei judeţene (...) Ieri am înregistrat, la Tribunalul Dâmboviţa, o cerere de suspendare a executării hotărârii CExN al PSD, din data de 5 noiembrie 2018, hotărâre prin care s-a dispus excluderea subsemnatului din PSD. Am cerut, pe cale de ordonanţă preşedenţială, suspendarea acestei hotărâri până la pronunţarea unei hotărâri definitive în dosarul de fond care are ca obiect cererea de anulare a hotărârii CExN al PSD din data de 5 noiembrie 2018”, a declarat vineri, într-o conferință de presă, senatorul Adrian Ţuţuianu.

Potrivit acestuia, hotărârea de excludere a fost luată cu încălcarea statutului PSD pentru că nu a existat un vot secret așa cum ar fi trebuit să fie potrivit „simetriei juridice”, iar hotărârea din excludere nu este motivată.

Țuțuianu a acuzat „camarila” din jurul liderului interimar PSD Dâmbovița, Rovana Plumb, de lansare a unor zvonuri false în ceea ce îl privește.

„Pentru a pune capăt zvonisticii specifice din judeţ, promovată intens de unii şi de alţii, vreau să vă spun câteva chestiuni de principiu. Am fost, sunt şi voi fi de centru-stânga. Am să uzez de toate mijloacele statutare şi legale pentru a reveni în PSD. În al treilea rând, nu am negociat, nu negociez şi nu intenţionez să negociez pentru trecerea la vreun alt partid politic. Nici la Pro România, nici la ALDE, nici la PNL, nici la UDMR, nici la Partida Romilor. Voi rămâne senator independent până când voi epuiza toate căile de atac, statutare şi legale, care mi-ar permite o reîntoarcere în PSD. Toată această zvonistică este dirijată de camarila care însoțește azi pe dna Rovana Plumb și pe securistul Oprea în ideea de a bulversa și mai mult lucrurile în PSD Dâmbovița”, a precizat senatorul.

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat pe 8 noiembrie, la Parlament, că a luat act de rezoluțiile PSD Ialomița și Dâmbovița dar că este „puțin probabil” ca CExN să revină asupra deciziilor de excludere a lui Marian Neacșu și Adrian Țuțuianu.

Deputații PSD Oana Vlăduca și Carmen Holban, ambii aleși în județul Dâmbovița, au scris pe 6 noiembrie, pe Facebook, că organizația județeană a fost performantă în alegeri sub conducerea lui Adrian Țuțuianu, mesajele fiind transmise la o zi după excluderea din partid a social-democratului, fost vicepreședinte național și lider județean PSD Dâmbovița.