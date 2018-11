Joi, 15 Noiembrie 2018 (11:13:59)

Comisia Europeană precizează că MCV nu are scopul de a pedepsi, ci de a ajuta, iar instituția nu are culoare politică și nici o agendă politică cu privire la acest subiect. Reacția CE vine în contextul în care lideri ai PSD-ALDE au susținut că raportul MCV este subiectiv și influențat politic."În primul rând, după cum a declarat prim-vicepreședintele Timmermans, MCV are scopul de a ajuta, nu de a pedepsi. Obiectivul și motivația este, bineînțeles, de a realiza progrese... Integral pe Mediafax.ro