Marţi, 30 Octombrie 2018 (14:12:44)

Comisarul european pentru politici regionale, Corina Crețu, a declarat, marți, la Parlament, că lipsa infrastructurii din România se datorează în principal „moștenirii istorice” dar și a slabei pregătiri a experților de la București înainte de adererea la UE.„Eu cred ca în principal e vorba de moștenirea istorică. Am fost în țări ca Serbia, Croația. Croatia nu arată ca o țară după război, Serbia are de asemenea instrastructură. Am fost condamnați, dar în fine... Integral pe Mediafax.ro