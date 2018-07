Marţi, 24 Iulie 2018 (11:32:39)

Administraţia Naţională de Meteorologie a actualizat marți avertizările meteo emise anterior, judeţele Constanța și Tulcea intrând sub cod portocaliu de ploi abundente, până miercuri seara. Alte 36 de judeţe se află sub cod galben de ploi puternice.Începând de marţi de la ora 11 şi până miercuri la ora 21, 36 de judeţe se află sub cod galben de instabilitate atmosferică accentuată și cantități importante de apă.Îndeosebi în regiunile estice, sud-estice și în toate... Integral pe Mediafax.ro