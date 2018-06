Miercuri, 13 Iunie 2018 (13:14:34)

Fostul premier Victor Ponta a anunțat miercuri că a fost "sancționat" de președintele Camerei Deputaților Liviu Dragnea, fiind mutat de la Comisia pentru afaceri europene și cea pentru politică externă, la Comisia pentru abuzuri."Azi am fost sancționat de către Președintele Camerei Deputaților ( Dl Liviu Dragnea) / după 4 mandate de deputat ( plus ministru și Premier) am fost exclus din Comisia de Afaceri Europene și din Comisia de Politică Externă. Am ajuns astfel la Comisia... Integral pe Mediafax.ro