Luni, 28 Mai 2018 (12:36:30)

Fostul ministru de Finanțe din vremea Guvernării Ponta, Ioana Petrescu, a anunțat pe Facebook că trece la partidul înființat de fostul premier, susținând că vrea să îndrepte lucrurile care merg azi într-o direcție periculoasă."Am decis sa intru in Partidul Pro Romania! Am facut acest pas cu convingerea ca nu pot schimba lucrurile care cred eu ca nu functioneaza cum trebuie doar comentand de pe margine. Pentru a indrepta lucrurile care, in ultima vreme, merg intr-o directie... Integral pe Mediafax.ro