Luni, 8 Ianuarie 2018 (12:04:33)

Poliţistul suspectat că ar fi agresat sexual doi minori, într-un lift al unui bloc din Drumul Taberei, activează la Brigada Rutieră din anul 2010, anterior fiind jandarm, informează Mediafax. Acesta se numeşte Eugen Stan, potrivit unor surse oficiale. Bărbatul are o fată care are în jur de 22 de ani."Activează în cadrul Poliţiei din 2010, a fost jandarm anterior. Este divorţat şi are şi o fată de 20 - 22 de ani", a declarat Florin Vîlnei, preşedintele Federaţiei Naţionale a... Integral pe Mediafax.ro