Luni, 11 Septembrie 2017 (16:28:26)

Campania ”Cumperi tu, primesc și ei!” ediția 2017, desfășurată sub sloganul ”Pentru că nouă ne pasă”, a adus o primă tranșă de rechizite copiilor nevoiași, înainte de a păși în sălile de clasă, prin intermediul Salvați Copiii România - filiala Suceava.„Anul acesta, am ales ca prima donație făcută de Alexandria Librării să fie una substanțială, pentru că știm, mai ales din experiența anilor trecuți, cât de importantă este prima zi de școală pentru toți copiii. Astfel, ghiozdane și rechizite în valoare de peste 33.000 de lei au ajuns la filiala de la Suceava a Salvați Copiii, urmând ca, de aici, să fie distribuite către 137 de copii din județele Neamț și Vaslui, care vor păși cu dreptul în noul an școlar”, au declarat reprezentanții lanțului de librării care au inițiat campania de responsabilizare socială.Campania continuă întreaga lună septembrie, în care fiecare persoană care va face cumpărături de orice natură, din librăriile Alexandria, face un gest concret de încurajare a educației, pentru că 1% din cifra de afaceri va fi donată sub formă de rechizite către Organizația Salvați Copiii România.