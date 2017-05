Marţi, 2 Mai 2017 (15:51:37)

Primarul comunei Albeni, Silviu Ionuţ Stan (PMP), a anunţat că demisionează, acesta declarând marţi, corespondentului MEDIAFAX,că decizia sa are legătură cu atitudinea consilierilor locali, care l-ar fi jignit. În plus, o consilieră i-ar fi spus soţiei edilulului că bărbatul i-a făcut avansuri.Silviu Ionuţ Stan, a câştigat primul mandat de primar al comunei Albeni, din judeţul Gorj, iar după mai puţin de un an a demisionat, exprimându-şi gestul pe facebook.„Dragi... Integral pe Mediafax.ro