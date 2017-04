Marţi, 11 Aprilie 2017 (13:20:44)

Ministrul Mediului, Graţiela Gavrilescu, a declarat, pentru MEDIAFAX, că vrea ca până la data de 10 mai, cel târziu, ca programele "Rabla" şi "Rabla Plus" să fie în aplicare."Până la data de 10 mai, cel târziu, vrem că programele Rabla şi Rabla Plus să fie în aplicare. Am fost interesată să demarăm cât mai repede aceste programe pentru că am considerat ca ambele programe să meargă în paralel. Fiecare persoană poate să... Integral pe Mediafax.ro