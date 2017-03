Ponta, demisia în alb din PSD: Nu mai am o relaţie de prietenie sau colaborare cu Liviu Dragnea/ REACŢIA liderului PSD

Miercuri, 8 Martie 2017 (14:03:01)

Fostul premier Victor Ponta a declarat, miercuri, că îi va trimite în cursul zilei preşedintelui PSD, Liviu Dragnea, demisia sa în alb din partid, el menţionând că atunci când îl va supăra foarte tare, acesta va putea să o introducă şi să scape de persoana sa. În replică, Liviu Dragnea a declarat că nu va semna o astfel de demisie şi că speră ca lui Victor Ponta "să îi treacă motivele de supărare", subliniind că "orice critică" pe care o are fostul premier "trebuie luată în serios", scrie Mediafax.Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, miercuri, că nu este de acord ca fostul premier Victor Ponta să plece din PSD, el menţionând că, dacă acesta îi va trimite o demisia în alb, nu o va activa.„Eu nu sunt de acord ca Victor Ponta să plece din partid. Dacă îmi va trimite o demisie în alb, nu o voi activa. Nu cred, nu concep ca un fost preşedinte al partidului să primească un tratament identic cu cel pe care l-a avut Mircea Geoană şi este o greşeală pe care noi am făcut-o cu Mircea Geoană şi am mai spus-o în mai multe rânduri”, a spus Dragnea.

