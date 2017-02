Vineri, 24 Februarie 2017 (15:41:38)

Ministrul Sănătăţii, Florin Bodog, a declarat, vineri, la Arad, că vaccinul tetravalent va ajunge în ţară în 28 februarie, iar legat de vaccinul hexavalent are "temeri", dar speră să se rezolve şi această problemă în termen de două luni, scrie Mediafax."Pentru vaccinul tetravalent acum două zile am semnat, va intra săptămâna viitoare, în data de 28 are termen de livrare, va intra în toată ţara", a spus Florin Bodog.În ceea ce priveşte vaccinul hexavalent, ministrul... Integral pe Mediafax.ro