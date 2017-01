Marţi, 24 Ianuarie 2017 (15:38:08)

Inspectoratul de Stat în Construcţii (ISC) a considerat că nu sunt îndeplinite deocamdată criteriile de siguranţă pentru a intra în perimetrul clubului Bamboo, aşa că procurorii şi poliţiştii aşteaptă acordul ISC pentru a demara verificările, a anunţat ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, citat de Mediafax."Ieri am lichidat incendiul. Am lăsat sub supraveghere perimetrul unde a avut loc incendiul. Aşteptăm să putem intra... Integral pe Mediafax.ro