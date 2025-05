Vineri, 16 Mai 2025 (16:11:43)

O grădiniță de nota 11 a fost inaugurată vineri, 16 mai, la Dumbrăveni, în prezența copiilor, a părinților, a cadrelor didactice și a conducerii primăriei.

Totul a început cu o slujbă, apoi noua clădire a fost sfințită, iar ulterior au fost prezentate date despre acest nou edificiu educațional.

Este vorba de o investiție de 4,5 milioane de lei, bani proveniți exclusiv din fondurile proprii ale Primăriei Dumbrăveni.

În noua clădire cunoscută generic sub numele de ”grădinița din deal”, care are o suprafață de 1.960 mp, vor învăța cele trei grupe de preșcolari. Mai exact, este vorba de 62 de copilași, care acum au parte de condiții dintre cele mai bune pentru actul educațional.

La finalul ceremonialului religios, primarul Ioan Pavăl le-a cerut tuturor celor prezenți să intre într-una din cele trei săli de curs și a povestit cum a pornit acest proiect.

”Povesteam cândva, la grădinița din centru, grădinița mare, care a fost deschisă cu ceva ani în urmă.

La deschidere, mă plimbam printre oameni și două doamne, în vârstă, de altfel, nu cred că mai aveau copii, aveau nepoți, vorbeau una cu alta: ”Vai de mine, ce lux! Dar ce scumpe sunt astea!”.

Când am luat cuvântul și am vorbit cu prim-ministrul de atunci, Victor Ponta, am spus că am auzit două doamne care vorbeau între ele ce lux e acolo. Și am spus că asta e normalitatea. Deci ce e aici nu este lux. Să înțelegeți. Asta este normalitate pentru copiii pe care-i avem noi și pentru nepoții noștri. Așa ar fi trebuit să fie de mult. Dar nu poți să faci toate lucrurile într-o zi.

Nu ai cum să faci. Lucrul ăsta, care s-a întâmplat aici și pe toloacă, cam în două luni - o lună și jumătate, deschidem și acolo, s-a întâmplat la o deschidere a unui an școlar.

Am intrat la grădinița de pe toloacă și am văzut că erau foarte mulți copii într-o clasă foarte mică. La fel am văzut și aici.

Și mi-am pus în cap: voi construi două grădinițe. Cum? Nu Știu.

Și vreau să vă spun că atunci când am început grădinița asta n-aveam nici un leu”, a arătat primarul Ioan Pavăl.

· Pachet cu mâncare și suc pentru fiecare dintre cei 62 de copii din partea primarului Pavăl

Pe mesele fiecărui copil care a fost prezent vineri la inaugurarea noii grădinițe era câte un pachețel oferit din banii personali ai primarului Ioan Pavăl.

Pachetul conținea o cutiuță de suc și mâncare, iar primarul a explicat și motivul pentru care a ținut să facă acest mic cadou micuților.

”M-am gândit să le dau ceva să țină minte că atunci când s-a deschis grădinița au primit ceva. Ei vor bea un suc singuri, vor mânca ceva de acolo, dar singuri. Nu vor împărți cu nimeni, că eu am trăit și eu în casă cu 9 copii. Și întotdeauna trebuia să-mi împart bucățica cu ceilalți frați ai mei.

Dar aici am vrut că ei să mănânce din cutia aia singuri. Că tot ce e acolo e al lor. Am emoții și eu nu sunt un om emotiv, dar atunci când văd copii, pentru că am și eu nepoți, am și eu copii, am ceva emoții. Mă bucur că am putut să fac asta”, a arătat primarul din Dumbrăveni.

Acesta a mai spus că sunt premise că oamenii din comună plecați la muncă în străinătate se vor întoarce acasă în număr mare, iar odată cu ei vor veni și copii.

Asta înseamnă că va trebui suplimentat numărul de grădinițe și școli, dar ”nu este nici o problemă, pentru copii vom găsi bani”.

· ”Nu am visat niciodată, nu am îndrăznit, că vom avea un local separat”

Liliana Rusu, directoarea grădiniței, era vizibil emoționată și a remarcat că ”dincolo de resursa materială, este o investiție în resursa umană, cea mai profitabilă investiție pentru societate”.

”Acum câțiva ani, împreună cu echipa managerială ne-am gândit să alegem deviza unității și am propus deviza ”Împreună pentru copii, comunitate, familie, grădiniță”. Dumnezeu mi-a arătat, și timpul, că atunci intuiția nu m-a înșelat.

Într-adevăr, avem privilegiul de a lucra într-o comunitate în care autoritățile locale nu au nevoie să fie sensibilizate într-un mod deosebit, sunt atente la nevoile copiilor, ale oamenilor, ale cadrelor didactice.

Fără sprijinul domnului primar nu am fi reușit să asigurăm un învățământ de calitate. Nu am visat niciodată, nu am îndrăznit, că vom avea un local separat, că ne vom putea desfășura activitatea conform programei”, a spus Liliana Rusu.

La eveniment a fost invitată și Doina Popovici, fostă educatoare în Dumbrăveni timp de 35 de ani.

Aceasta s-a arătat încântată de noile condiții oferite celor mici în grădinița inaugurată vineri.

”Eu am prins cu totul alte vremuri și mă bucur extraordinar de ce văd acum. Condiții foarte bune și le urez colegilor care au rămas să poată lucra cu drag. Primăria s-a implicat extraordinar și apreciem foarte mult”, a menționat fosta educatoare.

· ”De la cei mici pornesc toate lucrurile acestea frumoase, care se întâmplă mai târziu”

Prezent la eveniment, preotul Costică Chelba a subliniat colaborarea foarte bună pe care o are cu primarul Ioan Pavăl, dar și cu ceilalți oameni din Primăria Dumbrăveni.

”Mă bucur de colaborarea care există între biserică și școală, ceea ce se întâmplă este un lucru extraordinar de frumos și de plăcut, pentru că așa trebuie să crească copiii, în grijă lui Dumnezeu, insuflată de părinți, de educatoarele care sunt aici pentru cei mici.

De la cei mici pornesc toate lucrurile acestea frumoase care se întâmplă mai târziu. Exemplul acesta frumos, dat de domnul primar astăzi, le rămâne în minte celor mici și mai târziu poate își vor dori și ei să fie primari cu același elan și cu aceeași dăruire față de comunitate și față de oameni”, a arătat preotul Costică Chelba.

La inaugurarea de vineri a participat și viceprimarul Adina Rotaru, care i-a mărturisit în glumă primarului Ioan Pavăl că ar vrea să își mute biroul la noua grădiniță.

”Am o deosebită onoare să lucrez în această echipă, alături de domnul primar, alături de ceilalți colegi, să ducem la bun sfârșit proiecte de genul acesta. O investiție în copii este o investiție în viitor”, a precizat viceprimarul Adina Rotaru.

· ”Dumbrăveniul chiar este o șansă pentru dumneavoastră și copiii dumneavoastră”

Adriana Duceac, directoarea Liceului Tehnologic ”Mihai Eminescu” Dumbrăveni, invitată la acest eveniment, a ținut să remarce faptul că ”orice grădiniță este pepiniera pentru școli”.

”Am văzut foarte multe instituții de învățământ din Europa, dragi părinți, și vreau să vă spun că Dumbrăveniul chiar este o șansă pentru dumneavoastră și copiii dumneavoastră.

Atâta grijă pentru copii, pentru viitorul și dezvoltarea lor, mai greu și mai rar găsești. Nu pot să nu-l felicit încă o dată pe domnul primar, să-mi exprim aprecierea și recunoștința față de tot ceea ce se întâmplă la Primăria din Dumbrăveni, pentru că e evident faptul că nu sunt vorbe, ci fapte.

E o mare șansă, așa cum spuneam, pentru acești copii. Se vor dezvolta așa cum trebuie și vor avea parte de o educație așa cum trebuie să aibă toți copiii. Mare lucru ar fi dacă în fiecare localitate, comună, oraș, ar fi câte un om care să se gândească în primul rând la copii”, a spus Adriana Duceac.

La final, primarul Ioan Pavăl a menționat că, în viitor, pe un teren de circa 1.000 mp din spatele grădiniței se vor construi un teren de sport și un teren de joacă pentru preșcolari.