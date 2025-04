Kickboxing

Joi, 17 Aprilie 2025 (18:20:27)

Ionel Bălan este unul dintre luptătorii care vor urca în ring la Gala Colosseum Tournament 46, care va avea loc pe data de 27 iunie, în șanțul de apărare al Cetății de Scaun. Originar din Bilca, kickboxerul în vârstă de 32 de ani are o poveste de viață interesantă.

„Am copilărit în satul natal până la vârsta de 14 ani, după care am plecat în Italia, unde mi-am continuat cursurile. Dintodeauna mi-a plăcut sportul și am jucat fotbal la mai multe cluburi din Italia pe perioada junioratului, însă mi-am dat seama că în acest sport este foarte greu să reușești dacă n-ai un agent bun care să se ocupe de tine. Așa că, după terminarea liceului, m-am angajat la un service important din nordul Italiei. Ușor, ușor am fost cucerit de lumea sporturilor de contact, iar timp de 9 ani am mers în paralel atât la serviciu, cât și la sala de kickboxing. Făceam două antrenamente zilnic, unul în pauza de masă, care dura două ore și celălalt seara, după ce ieșeam de la muncă.

De asemenea, am început să lupt în diferite gale de amatori până am făcut pasul la profesioniști. Între timp, s-a ivit o oportunitate să mă întorc în țară, așa că m-am sfătuit cu soția și am hotărât să ne stabilim la București, unde am luat-o de la zero. Sunt fericit că fac ceea ce îmi place, în prezent fiind dedicat sută la sută sportului. În prezent acticvez la Academia lui Benny Adegbui, atât ca sportiv, cât și ca antrenor. Abia aștept gala de la Cetatea de Scaun și vă asigur că voi da totul în ring ca să-i fac mândri pe sucevenii mei”, a declarat Ionel Bălan.