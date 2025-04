Vineri, 11 Aprilie 2025 (09:25:46)

Bilanț remarcabil pentru Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți în ceea ce privește prezența elevilor la etapa națională a olimpiadelor școlare, instituția numărând nu mai puțin de 37 de elevi calificați la 28 de probe.

„Felicitări, dragi elevi și stimați profesori, pentru cel mai bogat bilanț din istoria recentă a colegiului, bilanț care de la an la an a fost tot mai valoros, ceea ce reconfirmă tradiția și excelența, prestigiul și renumele dobândite în cei 153 de existență și istorie ai Colegiului Național <Eudoxiu Hurmuzachi> Rădăuți!”, au transmis reprezentanții liceului.

Lotul elevilor calificați este alcătuit de:

· Aga Daria Maria, clasa a XII-a E, calificată la Olimpiada „Lectura ca abilitate pentru viață”, premiul al II-lea la etapa județeană, profesor îndrumător Maria Epatov;

· Chirilă Teodor Cosmin, clasa a XI-a D, calificată la Olimpiada Națională de Limba engleză, premiul I la etapa județeană, prof. coordonator Paula Haiura;

· Coca Carla Mihaela, clasa a XII-a A, Olimpiada de Limba engleză, premiul al II-lea la etapa județeană, prof. Loredana Cîrciu;

· Curea Laura Caterina, clasa a XII-a E, Olimpiada de Limba engleză, premiul al II-lea la etapa județeană, prof. Marinela Cârdei și prof. Paula Haiura;

· Bujdei-Leonte Ștefan, clasa a XI-a B, Olimpiada de Limba engleză, premiul al III-lea la etapa județeană, prof. Loredana Cîrciu;

· Pirckmayer Elisabeth, clasa a IX-a G, Olimpiada de Limba germană – nivel B1, premiul I la etapa județeană, prof. Angelica Popovici;

· Leon-Postolache Eumir, clasa a X-a C, Olimpiada de Limba germană – nivel B2, premiul I la etapa județeană, prof. Angelica Popovici;

· Aioanei Mihăiță Sebastian, clasa a X-a B, Olimpiada de Matematică, premiul al II-lea la etapa județeană, prof. Loredana Strugariu;

· Georgescu Ana-Maria, clasa a IX-a C, Olimpiada de Biologie, premiul al III-lea la etapa județeană, prof. Aspazia Băeșu;

· Bățaru Maria Alexandra, clasa a IX-a B, Olimpiada de Istorie, premiul al II-lea la etapa județeană, prof. Nicoleta Mitrofan;

· Puiu Albert Gabriel, clasa a IX-a E, Olimpiada de Istorie, premiul al II-lea la etapa județeană, prof. Puiu Adrian;

· Gheorghiu Bianca, clasa a XII-a F, Istorie, premiul al II-lea la etapa județeană, prof. Mitrofan Nicoleta;

· Țofei Bianca Alexandra, clasa a XII-a F, Sociologie, premiul I la etapa județeană, prof. Nicoleta Mitrofan;

· Ciobaniuc Ariadna, clasa a XII-a D, Filosofie, premiul I la etapa județeană, prof. Corvin Bejinariu;

· Sandu Anastasia, clasa a XII-a F, Filosofie, premiul al II-lea la etapa județeană, prof. Popovici Florin;

· Prelipcean Iulia, clasa a XII-a E, Filosofie, premiul al III-lea la etapa județeană, prof. Florin Popovici;

· Sava Teodora, clasa a X-a E, Religie, cultul ortodox, premiul I la etapa județeană, prof. Leon-Postolache Miriam;

· Halip Sofia, clasa a XI-a C, Religie, cultul ortodox, premiul I la etapa județeană, prof. Leon-Postolache Miriam;

· Sava Matei, clasa a XII-a C, Religie, cultul ortodox, premiul I la etapa județeană, prof. Leon-Postolache Miriam;

· Leahu Edgar Darius, clasa a XI-a C, Religie, cultul roamano-catolic, premiul I la etapa județeană, Preot Soare Nicolae;

· Mihalescu Gabriel Valentin, clasa a IX-a A, Informatică aplicată - AcadNet, premiul I la etapa județeană, prof. Antoneta Lăzărescu;

· Chiraș Mateo Raul , clasa a X-a A, Informatică aplicată - AcadNet, premiul I la etapa județeană, prof. Gabriela Coajă;

· Cruț Sebastian Ioan, clasa a X-a A, Tehnologia Informației și Comunicării, premiul I la etapa județeană, prof. Gabriela Coajă;

· Echipa de baschet fete, Educație fizică și sport, premiul I la etapele județeană și interjudețeană/ regională pe Moldova, alcătuită din Telișcă Teodora, clasa IX C, Chiran Ana-Maria, clasa IX E, Bota Paula, clasa X A, Costiuc Marta, clasa X A, Calancea Maia, clasa X C, Luța Ioana, clasa X E, Mandici Miruna, clasa XI B, Ianuș Maria, clasa XI C, Sofronie Magdalena, clasa XI C, Grigoraș Alexandra, clasa XII E, prof. Rodica Hrihor;

· Marocico Mariana, clasa a IX-a F, Educație fizică și sport – atletism - pentatlon, premiul I la etapa județeană, antrenor Bogdan Roșcăneanu și prof. Alexandru Ciobara;

· Asiminei Amelia, clasa a XII-a C, Cultură și spiritualitate românească (limba și literatura română + religie), premiul I la etapa județeană, prof. Beatrice Halip Beatrice și Miriam Leon-Postolache;

· Mehno Georgiana, clasa a XI-a F, Limba ucraineană maternă, premiul al II-lea la etapa județeană, prof. Delia Marțineac;

· Pâslari Alesia, clasa a XII-a A, Limba neogreacă – nivel C2, prof. administrativ Angela Sehlanec.