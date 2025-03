Joi, 20 Martie 2025 (13:03:07)

Senatorul AUR de Suceava, Virgiliu Gheorghe Vlăescu, i-a adresat o interpelare ministrului Educației și Cercetării, Daniel David, prin care îi solicită să se implice „personal” în rezolvarea unei probleme cu care se confruntă elevii de clasa a XII-a dacă vor să se înscrie la universități din străinătate.

Este vorba despre foaia matricolă, de care tinerii au nevoie la alcătuirea dosarului de înscriere.

Senatorul arată că, începând cu anul școlar 2024-2025, semestrele au fost înlocuite cu module, astfel că în loc de două semestre un an școlar are patru module, iar fiecare elev primește evaluări (note) în toate modulele unui an școlar. Astfel, mediile nu mai sunt încheiate la sfârșitul fiecărui semestru, ci numai la sfârșitul anului școlar.

„Imposibilitatea eliberării unei foi matricole parțiale pentru clasa a XII-a, a încheierii mediilor generale pe module sau faptul că nu există instituția mediei parțiale (încheierea mediei parțial, la un anume moment dat necesar și util) creează probleme elevilor din clasa a XII-a care își pregătesc dosarul pentru a aplica la universitățile din străinătate. Sesiunea de admitere pentru universitățile din străinătate se deschide la data de 15 ianuarie și se închide în jurul datei de 15 martie. Rezultatele admiterii la universitățile din străinătate se dau în jurul datei de 1 iunie 2025. Studiul de caz a fost făcut pentru universitățile din Franța, dar similar este și pentru universitățile din celelalte orașe europene”, arată parlamentarul în interpelare.

Acesta a explicat că dosarul candidatului trebuie să conțină cel puțin foile matricole pentru clasele a XI-a și a XII-a, însă legislația din România nu prevede eliberarea unei foi matricole parțiale pentru clasa XII-a înainte de terminarea anului de studiu. „În trecut, elevii români așteptau încheierea semestrului pentru obținerea unei adeverințe care să conțină și rubrica medie generală semestru I, situație care oricum avea nevoie de un anumit tip de înțelegere din partea universităților europene care aveau în față evaluarea unui astfel de dosar. În noua organizare pe module, adeverințele de studiu pentru clasa a XII-a nu conțin rubrica <medie generală semestrială>, <pe modul/le> sau <parțială> și se eliberează fără rubrica medie generală parțială, având un caracter incomplet care poate afecta evaluarea candidatului român în competiția cu ceilalți candidați europeni”, a evidențiat parlamentarul AUR.

Virgiliu Gheorghe Vlăescu arată că situația este cu atât mai de neînțeles cu cât în majoritatea școlilor a fost implementat catalogul electronic, care afișează media generală provizorie la sfârșitul fiecărei zile.

Senatorul consideră că este necesară o soluție legislativă și propune mai multe variante: introducerea „instituției medie generală parțială” pentru clasa a XII-a; introducerea foii matricole parțiale; certificarea catalogului electronic de către conducerea școlii; legiferarea încheierii mediei generale pe modul/le; eliberarea de adeverințe de studii la cerere, cu media generală parțială ce rezultă la momentul formării dosarului de admitere pentru universitățile europene care au deschisă sesiunea depunerii dosarului pentru admitere.

În opinia sa, situație are nevoie de o soluție rapidă, adoptată prin ordonanță de urgență și îl întreabă pe ministrul David la ce dată candidații români la admiterea în universitățile europene vor putea avea la dosar o foaie matricolă parțială, pentru clasa a XII-a, la momentul formării dosarului, motivat de deschiderea sesiunii de admitere la universitățile europene cu mult înaintea finalizării clasei a XII-a.