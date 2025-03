Joi, 6 Martie 2025 (15:29:37)

Un grup de elevi și profesori de la Școala Gimnazială Nr. 8 din Suceava au demonstrat printr-o acțiune concretă ce înseamnă solidaritatea, respectul și dăruirea. Ei le-au oferit clipe de bucurie și speranță celor 85 de bătrâni din Căminul „Sf. Ioan cel Nou” Suceava. Acțiunea s-a încadrat în proiectul educațional „Dăruind Primăvara Bătrânilor” și a reunit eforturile comunității școlare pentru a aduce un strop de fericire bătrânilor de la „Sf. Ioan cel Nou”.

Proiectul a debutat pe 1 martie 2025, cu o întâlnire a echipei de proiect și planificarea activităților. A urmat o perioadă intensă de colectare a donațiilor, iar în zilele de 3-5 martie, au fost centralizate toate mărțișoarele, florile și fructele, care au fost pregătite sub formă de pachete. Acestea au fost transportate pe 6 martie la Căminul „Sf. Ioan cel Nou” din municipiul Suceava și au fost împărțite bătrânilor cu multă căldură și empatie.

În plus față de donații, au fost organizate activități educaționale și culturale pentru beneficiarii căminului, care au inclus citirea unor poezii sau cântece de primăvară, toate acestea contribuind la aducerea unui zâmbet pe fețele bătrânilor.

Această activitate, spun organizatorii, nu a fost doar o oportunitate de a aduce un zâmbet pe fața bătrânilor, ci și o lecție de viață pentru tinerii participanți. Proiectul a contribuit la dezvoltarea unui spirit de solidaritate și empatie, promovând valorile respectului și ajutorului reciproc, dar și importanța actelor de caritate în viața de zi cu zi.

„Prin acest proiect, am învățat că un simplu gest poate face o diferență mare în viața cuiva. Mă simt bine că am putut ajuta și că am învățat cât de important este să fii alături de cei care au nevoie”, a povestit un elev din clasa a III-a C, care a vizitat „bunicii” din cămin.

În final, echipa de proiect a evaluat impactul acestei activități asupra beneficiarilor și a comunității școlare. Rezultatele au fost vizibile nu doar prin mulțumirile și zâmbetele bătrânilor, ci și prin dorința elevilor de a continua să se implice în astfel de activități. Un album cu fotografii a fost realizat la final, pentru a imortaliza momentele frumoase din cadrul acțiunii.

· Mărțișoare, flori și pachete cu fructe

Scopul principal al acestui proiect a fost acela de a sensibiliza elevii și membrii comunității la nevoile celor vârstnici, încurajându-i să se implice activ în activități de caritate. Proiectul a fost gândit pentru a aduce o primăvară mai frumoasă celor care au trăit deja multe primăveri, dar care nu mai au ocazia să le sărbătorească alături de cei dragi. De aceea, elevii au organizat o campanie de strângere de donații constând în mărțișoare, flori și pachete cu fructe, pe care le-au pregătit cu multă atenție și dăruire.

„Prin acest proiect, am vrut să le arătăm bătrânilor că nu sunt uitați, că sunt importați și că, printr-un simplu gest, putem face lumea lor mai frumoasă”, a declarat Laura Gliga, profesor și responsabil cu activitatea.

De asemenea, directorul Școlii Gimnaziale Nr. 8 din Suceava, Corina Larionescu, a subliniat importanța acestei acțiuni pentru comunitatea școlară: „Acest proiect nu doar că le oferă bătrânilor o primăvară plină de culoare și speranță, dar este și o lecție valoroasă pentru elevii noștri. Este esențial să îi învățăm pe tineri despre importanța solidarității și a respectului față de cei care au nevoie. Gesturile mici pot avea un impact mare, iar prin această acțiune, am demonstrat cu toții că împreună putem construi o societate mai bună.”

De asemenea, consilierul școlar Camelia Darie a subliniat că „momentul în care am văzut bătrânii zâmbind, simțind că cineva se gândește la ei, a fost cu adevărat emoționant. Aceste acțiuni sunt un exemplu pentru elevii noștri despre importanța altruismului și a respectului față de vârstă”.