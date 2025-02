Marţi, 25 Februarie 2025 (15:06:37)

„Ferenike”, primul roman autobiografic al scriitoarei Doina Ruști, va fi lansat pe 5 martie 2025, la ora 18:00, la Biblioteca Municipală Câmpulung Moldovenesc.

Amfitrionul acțiunii culturale, managerul instituției gazdă, Nicoleta Bogoș, invită publicul la o întâlnire cu scriitoarea Doina Ruști, o întâlnire prilejuită de recentul ei roman - Ferenike - apărut anul acesta la Editura Humanitas. Evenimentul, organizat de Biblioteca Municipală Câmpulung Moldovenesc, va avea loc la Mansarda BMCM, într-un cadru de poveste, întocmai cum va fi și dialogul scriitoarei cu cititorii, „un dialog condus cu măiestrie și iscodirea cititorului pasionat, de doamna profesor Lidia Mihaela Mîrzac”.

Ferenike, primul roman autobiografic al Doinei Ruști, are ca punct de plecare un eveniment din timpul copilăriei. Romanul conturează, treptat, experiențe legate de istoria actuală, în ideea că orice faptă neînsemnată are consecințe, decide alte întâmplări, schimbă perspectiva asupra trecutului. Pe această temă este plasată o poveste puternică despre rolul discret, dar important, pe care îl are orice individ în metamorfozele istoriei mari.

Intrarea este liberă.