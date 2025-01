Joi, 9 Ianuarie 2025 (18:30:05)

Primarul liberal al comunei Horodnic de Sus, Valentin Luță, a solicitat să fie exclus din Organizația Județeană a PNL Suceava. Valentin Luță a depus o cerere oficială în acest sens în ședința de joi a Comitetului Director Județean al PNL, aceasta urmând să fie analizată în Biroul Permanent Județean al liberalilor suceveni. Luță a amintit că a devenit membru PNL în 2016, an în care pentru prima dată după 1989 în comuna Horodnic de Sus au fost aleși un primar și o listă de consilieri locali majoritari din partea liberalilor.

„În cei 9 ani, la toate scrutinurile electorale, PNL Horodnic de Sus a obținut pentru acest partid prima poziție și în majoritatea cazurilor scoruri de peste 60%. Excepție au fost doar turul I al alegerilor prezidențiale și cele parlamentare de la finalul anului 2024”, a spus Valentin Luță.

El a arătat că odată cu dobândirea calității de membru PNL și-a asumat valorile și obiectivele din statutul partidului, „în care am crezut și anterior aderării la această formațiune politică”.

„Prin rezultatele obținute din punct de vedere administrativ în comuna Horodnic de Sus, consider că am contribuit, dacă nu la creșterea, cel puțin la menținerea percepției opiniei publice asupra eficienței administrației liberale din județul Suceava. În tot acest timp am cunoscut în cadrul organizației oameni extraordinari, oameni profesioniști și chiar prieteni, cărora le mulțumesc pe acestă cale”, se arată în cererea depusă de primarul din Horodnic de Sus.

· Valentin Luță constată că „nu există pădure fără uscături, însă uscăturile din PNL, deși uscate fiind, au glas și chiar acoperă arborii verzi”

El continuă, spunând că din păcate a constatat, în special după rezultatele negative de la ultimele alegeri, faptul că, „așa ca oriunde, nu există pădure fără uscături, însă uscăturile din PNL, deși uscate fiind, au glas și chiar acoperă arborii verzi”. ”Poate de aceea astăzi PNL Suceava este o pădure aflată în pericol de tăiere rasă. PNL Suceava este cu un picior în groapă, dar vă dau o veste bună, dacă o putem numi așa: întregul PNL la nivel național este cu un picior în groapă, o groapă în care ne-am afundat de la un an la altul, de la o guvernare la alta și paradoxal <datorită> aceluiași președinte pe care l-am susținut necondiționat pentru cea mai înaltă demnitate în stat”, a mai precizat Luță.

El a arătat că după alegerile prezidențiale desfășurate în data de 24 noiembrie 2024 a fost pus la zid de către unii colegi din PNL în urma unei postări publicate pe pagina personală.

„Nu este cazul să comentez aici aspectele ce țin de respectul colegial în ceea ce privește exprimarea liberă a unei opinii cu privire la un candidat sau altul, cu atât mai mult cu cât PNL nu mai avea candidat propriu pentru turul II. Valorile și obiectivele prevăzute în statutul PNL, mai precis articolul 5, sunt într-adevăr incontestabile pentru propășirea neamului românesc, însă, din păcate, nu pot să trec cu vederea faptul că aceste principii au fost doar slogane electorale pentru colegi care au câștigat funcții de demnitate publică și sunt convins că aceștia nici măcar nu le cunosc, darămite să mai și lupte pentru ele”, a mai declarat Valentin Luță. El a mai adăugat că din punctul său de vedere, principiile în care a crezut și pentru care și-a asumat apartenența la PNL nu mai coincid astăzi și nici în viitor cu abordarea liderilor centrali ai partidului.

În final, Valentin Luță a spus că având în vedere aspectele menționate anterior, dar și „multe altele pe care nu consider oportun a le face publice”, în baza prevederilor mai multor articole din statutul PNL, solicită Biroului Permanent Județean al PNL Suceava aplicarea dispozițiilor prevăzute în statut și drept urmare și excluderea lui din Organizația Județeană a PNL Suceava.