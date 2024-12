EduSport for all: „Transformarea prin rugby în comunitățile rurale din Suceava”

Luni, 23 Decembrie 2024 (13:20:59)

Fundația Te Aud România a implementat, în perioada 1 septembrie 2023 – 30 iunie 2024, proiectul „EduSport for all”, finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+, acțiunea KA182, cu scopul de a susține și adresa nevoile și provocările din comunitățile sportive locale, cu accent pe consolidarea rolului sportului în comunitățile rurale din județul Suceava.

Mai mult decât atât, EduSport for all a vizat dezvoltarea competențelor tehnice pentru profesorii de sport și tehnicienii sportivi din judeţul Suceava, ce implementează activități rugbistice în școlile din județ, cât și crearea unei rețele europene de promotori de mini rugby și rugby.

· Mobilitate în Irlanda: O lecție de organizație și voluntariat

Unul dintre pilonii principali ai proiectului a vizat o schemă de mobilitate în Irlanda, unde 9 profesori de educație fizică și sport, antrenori și tehnicieni sportivi din județul Suceava au avut oportunitatea de a vizita și învăța din experiența rugbistică a națiunii numărului 2 mondial, conform rezultatelor Campionatului Mondial de Rugby de la finele anului trecut.

„Ne-am dorit foarte tare acest schimb de experiență cu Irlanda tocmai pentru a înțelege mai bine mecanismele care sunt puse în mișcare pentru ca tinerii să practice rugby ca sport de masă până la nivel de performanță, dar și componenta de comunitate locală, extrem de importantă și valoroasă pentru sportivii din teren”, a declarat Oana Vasiliu, coordonator de proiecte Te Aud România.

Astfel, în perioada 25.02 – 04.03.2024, cu sprijinul managerului educațional al Federației Irlandeze de Rubgy, cei nouă participanți au participat la o experiență de job shadowing la clubul MU Barnhall RFC, unde au observat 6 antrenamente, pentru toate categoriile de vârstă, de la mini rugby, până la seniori.

Experiența irlandeză a urmărit să crească competențele tehnice ale tehnicienilor sportivi suceveni, să lărgească orizonturile educaționale ale sportului de masă, dar și să sădească elemente importante, pe care aceștia le pot implementa la firul ierbii în România. Una dintre experiențe a cuprins vizita la St. Vincent's Castleknock College, al treilea cel mai mare colegiu de rugby din Irlanda și unul din cele mai vechi cluburi de rugby de nivel 2 din Irlanda. Colegiul are 51 de antrenori și 10 terenuri de rugby și reunește 5 categorii de vârstă, fiecare categorie având câte 5 sau 6 echipe de rugby.

Adițional, cei implicați în proiect au mai participat la meciuri de rugby și au observat un antrenament al naționalei Irlandei la rugby, pe stadionul Aviva din Dublin.

„În primul rând, am fost surprins de organizare și de numărul uriaș de voluntari din rugbiul irlandez. Rugbiul juvenil de performanță se face în colegii școlare, unde infrastructura sportivă este foarte dezvoltată. Probabil și nivelul de trai este un factor important în ceea ce privește numărul mare de voluntari. Tot la nivel de voluntariat, am văzut o mulțime de părinți care se implică în toate fazele de organizare a competițiilor. Per total experiența din Irlanda m-a marcat din punct de vedere al mentalității și am venit cu percepția schimbată asupra cum trebuie privit rugbiul ca stil de viață și impact asupra comunității locale”, a explicat Andrei Varvaroi, directorul Clubului Şcolar Sportiv din Gura Humorului, ce lucrează cu peste 100 de copii din mediul urban mic și rural, începând cu vârsta de 6 ani.

· Transfer de cunoștințe în comunitatea suceveană și națională

EduSport for all vizează contribuții aduse la dezvoltarea sportului și rugbiului de masă pe termen mediu și lung; astfel că o componentă importantă după mobilitate o reprezintă transferul cunoștințelor dobândite în Irlanda către o arie mare de profesori de educație fizică și sport și antrenori de rugby din județul Suceava, dar și din alte județe ale țării.

În perioada 01.04 – 01.06.2024, participanții la mobilitate au organizat 5 workshopuri pentru un număr total de 58 de profesori de educație fizică și sport de la firul ierbii din România, pentru a împărtăși informațiile și cunoștințele dobândite, cu impact direct asupra creșterii capacității profesorilor și tehnicienilor sportivi.

Aceste workshopuri au inclus prezentări despre disciplină, voluntariat, conștientizarea părinților și pasiunea pentru sport. Printre lecțiile valoroase învățate de tehnicienii sportivi în timpul mobilității se numără implementarea riguroasă a disciplinei în antrenamente, implicarea activă a comunității și a părinților în organizarea competițiilor și educarea părinților privind importanța sportului în formarea viitorului adult. De asemenea, s-a subliniat necesitatea organizării cât mai multor evenimente sportive pentru elevi.

Participanții la mobilitățile sportive au identificat mai multe elemente esențiale ce pot fi implementate imediat pentru dezvoltarea rugbiului în România. Primul element este adoptarea unui sistem strict de disciplină în antrenamente, care să promoveze o etică de muncă riguroasă și profesionalism. Implicarea activă a părinților și a comunității prin voluntariat poate susține organizarea evenimentelor sportive și poate crea un mediu mai propice pentru dezvoltarea tinerilor sportivi.

Educația părinților despre rolul crucial al sportului în dezvoltarea copiilor este, de asemenea, vitală, ajutându-i să înțeleagă beneficiile pe termen lung ale activităților sportive. Promovarea unui stil de viață sănătos și a pasiunii pentru rugby încă de la vârste fragede poate fi realizată prin diverse campanii și evenimente. Introducerea rugby-tag-ului în curriculum-ul școlar, începând de la clasa pregătitoare, oferă copiilor o modalitate sigură și distractivă de a învăța regulile și abilitățile de bază ale rugbiului. În final, organizarea unui calendar anual de evenimente sportive pentru elevi poate menține interesul și stimula competitivitatea, asigurând o dezvoltare continuă a tinerelor talente. Implementarea acestor măsuri poate transforma sportul într-o parte integrantă a culturii și educației copiilor din România.

Ciprian Crețan, director și profesor de educație fizică și sport în cadrul Școlii Gimnaziale ”Mitropolit Iacob Putneanul” Putna, a punctat importanța sistemului de suport din Irlanda: „În Irlanda am realizat că orice practicant de sport are oportunități uriașe. Orice talent descoperit are în spate un sistem sănătos de gândire și o adevărată echipă de specialiști. Rugbiul vine la pachet cu tradiția și educația acumulate de-a lungul a peste 150 de ani! Nimic nu este lăsat la întâmplare. Totul este muncă și dăruire!”

· Turneu de mini rugby

Finalul proiectului a fost marcat de organizarea unui turneu de mini rugby care a reunit peste 200 de copii cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani. Evenimentul a reunit cei 9 profesori de sport, antrenori și tehnicieni sportivi care au participat la mobilitate și copiii pe care aceștia îi antrenează la Școala Gimnazială ”Mitropolit Iacob Putneanul” Putna, în data de 03.06.2024.

· Bune practice irlandeze care pot fi implementate local

În urma experienței trăite în Irlanda, participanții la mobilitate au construit pe baza tuturor informațiilor primite și au identificat măsuri ce pot fi implementate la firul ierbii în sportul românesc, unele cu efect imediat, altele cu o viziune pe termen mediu și lung, cu potențial de a contribui la creșterea și dezvoltarea sportului și rugbiului românesc.

„Experiența trăită în Irlanda m-a motivat să muncesc mult mai mult și să pun accent pe dezvoltarea mea profesională.” (Mihai Coca, profesor de educație fizică și sport în cadrul Școlii Gimnaziale ”Constantin Blănaru” Cornu Luncii)

Astfel, unul dintre cele mai importante aspecte de schimbat vizează abordarea antrenamentelor fără folosirea fluierului și oprirea jocului pentru corecții. Alte măsuri esențiale pentru dezvoltarea sportului de masă juvenil include adoptarea unui sistem strict de disciplină în antrenamente, implicarea activă a părinților și a comunității prin voluntariat și educarea părinților pentru a înțelege rolul semnificativ al sportului în dezvoltarea copiilor. De asemenea, participanţii au identificat concepte cheie care contribuie la dezvoltarea personală a participanților la sport, precum: recondiționarea echipamentelor în locul aruncării sau schimbării acestora, încurajarea constantă a copiilor, folosirea vremii ca factor de călire, structura antrenamentului axată pe viteză în regim de rezistență, dezvoltarea unei relații empatice între antrenor și sportiv, îmbunătățirea comunicării în echipă, promovarea valorilor naționale în toate domeniile, atașamentul întregii comunități față de sport și eforturi susținute pentru a promova și dezvolta echipe de fete. Aceste măsuri vor contribui la schimbarea mentalității și a infrastructurii existente în sportul juvenil din România.

Colaborarea internațională în cadrul proiectului EduSport for all a demonstrat încă o dată că sportul poate deveni un pilon central în dezvoltarea comunităților rurale din Suceava. Această inițiativă nu doar că a consolidat competențele tehnice ale participanților, dar a și deschis noi orizonturi pentru viitoarele generații de sportivi.

Pe termen mediu și lung, proiectul vizează eliminarea recompenselor și rezultatelor până la U14, creșterea numărului de antrenori și specializarea acestora, dezvoltarea infrastructurii sportive și promovarea unui limbaj comun și a unui sistem de joc uniform, unde Fundația Te Aud România se angajează să continue demersurile de lobby pentru aceste schimbări.