Miercuri, 27 Noiembrie 2024 (16:22:39)

În perioada august-octombrie, Școala Primară „Constantin Diaconu” s-a transformat într-un loc al bucuriei și al mișcării, găzduind o serie de activități interactive menite să încurajeze un stil de viață activ și sănătos pentru copii. Printr-un program diversificat și dinamic, elevii au fost invitați să participe la jocuri și provocări care le-au pus în valoare creativitatea, îndemânarea și spiritul de echipă.

Asociația Destine și Valori a desfășurat proiectul „Educație activă – sănătate și performanță”, finanţat prin programul Start ONG, lansat de Kaufland România şi implementat de Asociaţia Act for Tomorrow. Scopul prezentului proiect a fost de a dezvolta infrastructura educațională prin furnizarea de resurse și oportunități care să promoveze sănătatea, performanța și implicarea elevilor în procesul educațional.

Într-o lume în care sănătatea și dezvoltarea armonioasă sunt esențiale, proiectul și-a propus să creeze un mediu educațional interactiv, care să inspire copiii să fie activi, să colaboreze și să se dezvolte pe toate planurile. Copiii nu cresc doar fizic – ei au nevoie de sprijin pentru a-și dezvolta abilitățile emoționale și sociale. Activitățile au fost concepute să îi ajute să își dezvolte încrederea în sine, să gestioneze emoțiile și să își construiască relații sănătoase cu ceilalți. Prin jocuri și experiențe interactive, aceștia descoperă cum să lucreze împreună, cum să își depășească temerile și să își exploreze potențialul.

Prin fiecare activitate s-a urmărit construirea unei generații active, sănătoase și încrezătoare, care învață că mișcarea este cheia către un viitor mai bun! Astfel, activitățile desfășurate au fost diverse de la ”Mens sana in corpore sano”, la trasee aplicative cu obstacole și activități privind acordarea primului ajutor în situații diferite (luxații, înecare, gestionarea fracturilor).

„Într-o eră în care sedentarismul devine o provocare, noi am pus accent pe importanța mișcării zilnice și a unui stil de viață echilibrat. Activitățile fizice integrate în proiect îi ajută pe copii să descopere bucuria mișcării și să înțeleagă că sănătatea este o combinație între corp, minte și emoții. Fie că este vorba despre o cursă cu obstacole, o competiție de fotbal sau jocuri de îndemânare, fiecare activitate are scopul de a transforma exercițiul fizic într-o plăcere. Credem că educația trebuie să fie mai mult decât teorie – trebuie să fie o experiență care îi atrage și îi provoacă pe copii să participe activ. Prin activități dinamice, precum jocuri de echipă, parcursuri cu obstacole și provocări creative, copiii învață să colaboreze, să comunice eficient și să își dezvolte gândirea critică, toate într-un cadru prietenos și distractiv”, a declarat Stelian Șomîtcă, președintele Asociației Destine și Valori și coordonatorul proiectului finanțat prin Start ONG, lansat de Kaufland România și implementat de Asociația Act for Tomorrow.

Proiectul a adus în prim-plan o abordare modernă a educației, în care mișcarea, jocul și învățarea se îmbină armonios pentru a sprijini dezvoltarea completă a copiilor. Scopul a fost de a le oferi elevilor nu doar cunoștințe, ci și abilități practice și obiceiuri sănătoase, într-un mediu care să-i motiveze să fie activi și implicați, prevenind astfel abandonul școlar.Cadrele didactice implicate în activitățile proiectului au avut oportunitatea de a readapta curricula școlară într-un mod interactiv și dinamic cu ajutorul resurselor materiale puse la dispoziția unității de învățământ.

Asociația Destine și Valori are ca scop facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la domeniile cheie ale societății și promovarea României, zonele turistice și zonele cu potențial turistic. Asociația susține educația copiilor, dar și a altor persoane din medii defavorizate prin integrarea lor în comunitate.