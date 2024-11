Vineri, 15 Noiembrie 2024 (09:03:32)

Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, candidatul la Senat pe poziția 1 din partea liberalilor, împreună cu deputatul Bogdan Gheorghiu, candidat liberal la Camera Deputaților, s-au întâlnit joi, în orașul Liteni, localitate Rotunda, cu sute de alegători. Aceștia au discutat despre programul PNL pentru județul Suceava, evidențiind proiectele pentru Dolhasca – Liteni.

Președintele Flutur a vorbit despre eficiența administrației realizate de primarii liberali Tomiță Onisii și Decebal Isachi, la Liteni și Dolhasca, două orașe „făcute pe fugă de socialiștii lui Cozmâncă”, despre care „doar tăblița de la intrare le numea orașe”. „Nu aveau nici apă, nici canalizare. Astăzi, aceste localități, la fel ca multe altele din județul Suceava, s-au schimbat radical”, a afirmat liderul liberal.

Acesta a arătat că Liteni are acum rețele de apă și canalizare la care sunt racordate aproape toate locuințele; a primit aprobare, în perioada cât Gheorghe Flutur a fost președinte al Consiliului Județean, pentru gaz metan; toate școlile sunt modernizate; are un centru cultural, o sală de sport, un centru medical și o stație de salvare. „Drumul județean Suceava - Liteni - Dolhasca a fost modernizat de administrația liberală, fiind acum un drum de tip european. De asemenea, sub administrație liberală și cu guvernare națională liberală, Liteni și Dolhasca sunt pe cale de a deveni orașe conectate la Autostrada Moldovei”, a spus Flutur.

În Dolhasca, „sub bagheta lui Decebal Isachi”, se lucrează în prezent la rețele de apă și canalizare pe circa 50 km, iar aceste servicii se extind și în satele aparținătoare. De asemenea, potrivit lui Flutur, au fost modernizate sursele de apă potabilă, asigurând accesul locuitorilor la apă de calitate. Au fost construite 45 de locuințe pentru tineri și specialiști, iar școlile sunt modernizate și dotate cu mobilier și echipamente IT. Un bazin de înot de 200 mp a fost de asemenea finalizat.

„Aceste exemple de administrație liberală sunt argumente suficiente pentru ca populația din zonă să voteze PNL, pentru Nicolae Ciucă la președinția României și pentru Gheorghe Flutur și Bogdan Gheorghiu la Parlamentul României, pentru a continua dezvoltarea județului Suceava. Aceleași modele se regăsesc și în localitățile Hârtop și Rădășeni, conduse de primari liberali. Sunt convins că oamenii vor face diferența între administrația socialistă, care a ținut aceste localități ani de zile în subdezvoltare, și administrația liberală, care a făcut să înflorească această zonă. Avem nevoie de parcuri industriale și inițiative de micro-industrializare lângă autostradă, iar toate acestea se regăsesc în planurile administrației liberale,” a mai spus Gheorghe Flutur.

Comandat de PNL – OJ Suceava

Realizat de SC Interpress SRL

CMF 11240002