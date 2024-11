Miercuri, 13 Noiembrie 2024 (09:14:33)

„Cupa Orașului Câmpulung Moldovenesc”, turneu de șah rapid, ediția a II-a, se va desfășura, în perioada 16-17 noiembrie 2024, la Hanul Bucovinei, și va aduce la start 100 de jucători. Printre aceștia se numără marele maestru Andrei Istrățescu (locul 62 național), trei maeștri internaționali: Mihnea Costachi (locul 19 național), Alexandru-Vasile David (locul 71 național), Alin Ardeleanu, și doi maeștri FIDE: Adrian-Simion Sechereș (locul 69 național), George Ileana (locul 100 național).

Directorul turneului, Vasile Țîmpău, a transmis: „Ne bucură că reușim, ca de la concurs la concurs, să creștem nivelul și să avem jucători tot mai titrați. La startul acestei competiții avem jucători care au în palmares titluri naționale la seniori în proba de șah clasic, șah rapid, blitz, multiplii medaliați la naționalele de juniori și chiar și la mondiale”.

· Susținere, colaboratori

Tot de la Vasile Țîmpău am aflat că, în ultimul an, în județul Suceava s-au ținut tot mai multe evenimente șahiste, iar prin competițiile omologate, Bucovina a revenit pe harta șahului românesc. „Acest lucru nu ar fi fost posibil fără implicarea tuturor cluburilor din județ și a oamenilor pasionați din cadrul lor. Iar pentru mine, în calitate de director de turnee, a contat foarte mult susținerea primită din partea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc, Primăriei Municipiului Vatra Dornei, Bibliotecii Municipale Câmpulung Moldovenesc, Muzeului Arta Lemnului și a sponsorilor Restaurant Parc și Hanul Bucovinei, care au contribuit în decursul acestui an la mai multe evenimente”, a completat directorul competiției de șah câmpulungene.

· Fondul total de premiere al concursului este de 13.300 de lei

Turneul „Cupa orașului Câmpulung Moldovenesc” va începe sâmbătă, 16 noiembrie, la ora 10:00, la Hanul Bucovinei, urmând ca runda finală să aibă loc duminică, de la ora 12:00. La finalul competiției, cei mai buni jucători din clasamentul general, dar și primii trei jucători de la anumite categorii speciale de rating vor fi premiați.

Fondul total de premiere al concursului este de 13.300 de lei. Acest eveniment este organizat de Șah Club Suceava și Vasile Țîmpău, cu sprijinul Primăriei Câmpulung Moldovenesc și al sponsorilor Hanul Bucovinei, Agremin, Dr. Green, All Time School, Fierarii, Băcănia Fermei, Moldi, Total Mind, Parfum de Bucovina, Construct Instal Power.