Municipiul Suceava va avea un Aqua Park modern, întins pe o suprafață de 3,5 hectare, cu 16 bazine cu apă, atât interioare, cât și exterioare, afirmă cu încredere primarul Ion Lungu, care, cu o zi înainte de încheierea mandatului, a prezentat detalii despre viitoarea investiție, cu o valoare de 25 de milioane de euro.

”O restanță pe care o am la suceveni este pe cale de a se realiza – Aqua Park-ul. În această săptămână a fost predat studiul de fezabilitate, se lucrează la proiectul tehnic - vrem să depunem documentația la finanțare pe fonduri europene”, a spus Ion Lungu, convins că proiectul este pus ”pe direcție” și va fi concretizat.

El a explicat și de ce nu s-a realizat la Suceava o astfel de investiție până acum, în condițiile în care alte localități au făcut astfel de investiții, cu fonduri europene:

”În 2007, când se puneau proiecte pentru aqua park-uri în alte localități, pe axa 7 de finanțare erau două componente – reabilitare patrimoniu cultural și turism.

Noi am mers atunci pe partea de reabilitare patrimoniu cultural și am salvat Cetatea de Scaun Suceava și mă felicit pentru decizia luată. Iată că vom avea și noi Aqua Park în Suceava, mă bucur că am găsit această oportunitate, de a-l face în complexul sportiv unde este și Sala Polivalentă și unde consider că ar trebui construit și un nou stadion”.

Ce cuprinde proiectul Aqua Park-ului Suceava

Conform documentației realizate pentru amenajarea unui Aqua Park în cadrul Complexului Sportiv Suceava (zona din spatele Metro), investiția va ocupa o suprafață de 35.000 mp, include realizarea unei Grădini Urbane cu o suprafață de 8.413,16 mp și realizarea unui Parc Acvatic modern, cu 9 bazine la interior și 7 bazine la exterior.

Cele 16 bazine cu apă vor fi de mai multe tipuri:

- 9 bazine interioare (bazin adulți, bazin aterizare, bazin copii, bazin interior-exterior, bazin de înot și bazin pentru adulți, cu bar în apă, din Zona de SPA)

- 7 bazine exterioare ( pentru adulți, tip lazy-river, copii, jacuzzi și tobogane).

La exterior vor fi amplasate 600 de șezlonguri/baldachine.

Capacitatea maximă a Aqua Park-ului este de 1050 locuri, din care:

- Capacitate interioară - 400 de locuri (345 la bazine și 55 de locuri în zona SPA).

- Capacitate exterioară - 600 de locuri.

Altfel spus, capacitatea Aqua Park-ului ar urma să fie de aproximativ 1.000 pers/zi pe timp de vară și 400 pers/ zi pe timp de iarnă.

Valoarea investiției este de 127.208 491,66 lei (aproximativ 25 milioane euro), iar termenul de realizare, din momentul atribuirii execuției lucrării, este de 24 de luni.