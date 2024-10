Luni, 7 Octombrie 2024 (09:27:40)

Echipa de rugby juniori I a LPS Suceava, campioana națională a sezonului precedent din competiția juniorilor cei mai mari ai rugbiului românesc, a debutat în noul sezon cu o victorie importantă, chiar în compania Rapid București, formația de care a trecut în finala din luna aprilie a acestui an.

Duminică, de la ora 11.00, pe terenul Unirea, a avut loc un meci agreabil între cele două echipe, cu multe puncte și cu răsturnări de scor.

”A fost un meci greu din punct de vedere al terenului, îmbibat cu apă. Am început foarte bine, am avut apoi o cădere, iar la pauză am intrat la egalitate, 18-18.

Am făcut câteva schimbări în grămadă, iar lucrurile au intrat pe făgașul normal în a doua repriză, când am jucat mai tot timpul în terenul lor”, a declarat antrenorul Codrin Prorociuc.

Scor final, LPS Suceava - Rapid București 49-30.

Pentru LPS Suceava au înscris eseuri Daniel Hostiuc, Ioan Onea (2 eseuri), Cosmin Ghelber, Răzvan Ivanovici și Andrei Alexandriuc.

Din lovituri de pedeapsă și transformări a adus multe puncte importante David Bălan.

După acest început bun, LPS Suceava va juca etapa viitoare la Baia Mare, într-un meci în care va avea la dispoziție tot lotul, fapt care nu s-a întâmplat la partida cu Rapid.

Antrenorii le mulțumesc pentru sprijin celor care i-au susținut constant în ultima perioadă, conducerea LPS Suceava, Expertoptic, Farmacia Biomedica, Ac Mobile, Wood Bucovina, Asociația prietenii rugbyului din Bucovina și AutoDel.

Tot la final de săptămână a început sezonul la categoria de U 18 – juniori II și echipa de rugby CSS Gura Humorului – LPS Suceava, care a trecut de LPS Focșani cu 29-17.