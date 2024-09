Joi, 12 Septembrie 2024 (15:38:36)

O parte dintre locuitorii comunei sucevene Verești au ajuns să beneficieze de apă potabilă doar câteva ore pe zi. Cauza o reprezintă în primul rând îndelungata perioadă fără ploi, din vară, care a dus la scăderea pânzei freatice, dar și suprasolicitarea rețelei existente, apa potabilă fiind folosită la udarea grădinilor.

Cei mai afectați de această situație sunt locuitorii blocurilor din Verești, unde, din cauza lipsei presiunii în rețele, apa potabilă nu mai ajunge la etajele superioare decât uneori, când nu e suprasolicitată rețeaua.

”Pânza freatică a ajuns la cel mai scăzut nivel de până acum... Am făcut încă 4 fântâni în care am băgat pompe puternice, moderne, dar care nu merg mai mult de 30 de minute și rămân fără apă. Nu e rea voință, pe lângă cele patru fântâni noi am închiriat și una de la Gară, dar nu este destulă apă pentru câtă cerere există. Disperați că li se usucă grădinile, cei de la case au udat cu apă din rețea, care nu a mai ajuns și la blocuri... Dacă mai ține ploaia care a venit acum, poate se rezolvă problema...”, a explicat primarul din Verești, Dănuț Gavriliuc.

Localitatea Verești este singura comună deservită din rețeaua proprie de apă potabilă, gestionată de primărie, care a demarat în urmă cu câțiva ani un proiect de modernizare și extindere a acesteia, care include și construirea unui rezervor de apă potabilă, cu o capacitate de 320 metri cubi.

Din păcate, proiectul, care a primit finanțare și a fost demarat efectiv în urmă cu trei ani, s-a blocat la stadiul de realizare de 70%, după ce constructorul desemnat prin licitație a reziliat contractul.

Acum, proiectul este regândit pentru a face față noilor cerințe, printr-un nou studiu, fiind inclusă realizarea a 8 foraje de mare adâncime, de unde să poată fi extrasă apă și în perioade precum cea din vara acestui an, iar execuția acestuia (modificările și diferența de 30%) va fi curând scoasă la licitație.