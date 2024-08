Joi, 1 August 2024 (14:18:15)

Barca de dublu vâsle masculin a României, formată din suceveanul Andrei Cornea și gorjeanul Marian Enache, au reușit o performanță de excepție la Jocurile Olimpice de la Paris, izbutind să cucerească medalia de aur. „Tricolorii” au stat în marea majoritatea a timpului în fruntea cursei și s-au impus clar în fața echipajelor din Olanda și Irlanda.

„Am reușit un lucru minunat, nu am cuvinte. Am scris istorie. La Europene am fost repartizați pe culoarul unu și am cucerit titlul continental, la fel s-a întâmplat și acum. Trăiesc cea mai mare bucurie din viața mea. Am uitat de toate, de eforturi, de durere, această medalie valorează enorm pentru mine”, a declarat proaspătul campion olimpic Andrei Cornea, în vârstă de 24 de ani.

În ce le privește pe marile campioane Ancuța Bodnar și Simona Radiș, au concurat din nou la cel mai înalt nivel în proba de dublu vâsle feminin, terminând cursa pe poziția secundă, la doar 24 de sutimi distanță de medalia de aur, care a revenit fetelor din Noua Zeelandă.

„Ne bucurăm de acest rezultat, însă pentru noi nu s-au terminat Jocurile Olimpice. Mai avem proba de 8+1, unde sperăm să obținem o medalie și mai valoroasă”, a precizat suceveanca Ancuța Bodnar.

Foarte aproape de o clasare pe podium a fost barca feminină de patru rame a țării noastre, care le-a avut în componență pe sucevencele Maria Magdalena Rusu și Maria Lehaci. S-au clasat la final pe locul al patrulea, după o luptă pasionantă cu Noua Zeelandă pentru medaliile de bronz.

În finală a evoluat și echipajul masculin de patru rame, alcătuit din sucevenii Ștefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă și Ciprian Tudosă, care s-a clasat la final pe locul al cincilea.

Tot joi, barca de 8+1 masculin a României în care s-au aflat sucevenii Mihăiță Țigănescu, Bogdan Baitoc, Marius Cozmiuc, Florin Arteni și Florin Lehaci a evoluat în recalificări, izbutind să acceadă în finala probei.

Din totalul de 21 de canotori care au concurat în această zi pentru România, nu mai puțin de 13 provin din județul Suceava.