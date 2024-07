Alexandru, în vârstă de 15 ani, suferă de tetrapareză spastică și în august este programat la o operație. Are nevoie de 5.200 de euro

Marţi, 23 Iulie 2024 (13:36:43)

Alexandru are 15 ani și a fost diagnosticat cu tetrapareză spastică, epilepsie, microcefalie, retard neuropsihomotor sever. Nicicând nu a putut vorbi, nu a putut alerga, nu s-a putut juca, nu a putut visa, nu a putut cere ajutorul, dar cu un murmur, cu o privire poate topi zeci de inimi. Zi de zi, clipă de clipă, lângă Alexandru (din Vama) stă mama acestuia, Ștefania Cornelia Merchiș, o tânără care se luptă să îi ofere copilului ei o viață mai bună. Pentru a-și ajuta copilul, mama acestuia are nevoie urgent de 5.200 euro. Din această sumă, 2.800 de euro sunt doar pentru operație și 2.400 de euro reprezentă costurile analizelor, transportul, recuperările ulterioare, medicația. Alexandru are nevoie și de un „scaun de poziționare”, costisitor și acesta.

Până în prezent, Alexandru a beneficiat de trei intervenții de miofibrotomie subcutanată la un spital din Chișinău, ultima având loc în anul 2021. La ultimul control i s-a recomandat o nouă intervenție chirurgicală, în perioada 20-25 august 2024, la clinica Terramed din Chișinău, pentru ameliorarea durerilor asociate diagnosticului, reducerea spasticității și o mai bună funcționare a mâinilor și picioarelor. Acele inimi, acei oameni care pot să-i întindă o mână de ajutor și pot să-l ajute să facă operația, să continue terapiile recuperatorii, o pot face donând în contul bancar în lei, deschis la BCR pe numele mamei: RO84RNCB0236053385370001.

· Ședințe de kinetoterapie și masaj, de trei ori pe săptămână

Mama adolescentului ne-a povestit că în toți acești ani, fiind și asistent personal, s-a ocupat permanent de creșterea și îngrijirea copilului, s-a informat și a făcut tot posibilul ca băiatul să poată beneficia de medicamente, intervenții chirurgicale, terapii, fizioterapii, mergând anual la recuperări în centre din Oradea, Bușteni, Câmpulung Moldovenesc, „cu dorință și speranță în ceea ce privește îmbunătățirea stării de sănătate a acestuia”.

Alexandru face de trei ori pe săptămână, la domiciliu, kinetoterapie și masaj, cu specialiști de la Clinica de Recuperare „Sf. Nectarie” Câmpulung Moldovenesc. O ședință costă 150 de lei. Veniturile familiei sunt reduse, așa că este greu să speri la intervenții chirurgicale complicate și costisitoare.

Din această disperare și lipsă de bani, mama lui Alexandru a înființat Asociația „Murmur de copil”. Murmurul lui Alexandru ar fi de dorit să ajungă la cât mai multă lume, pentru ca ajutorul să vină din mai multe direcții.

Mama lui Alexandru, Ștefania Cornelia Merchiș, le mulțumește tuturor oamenilor care au ajutat-o până acum și celor care îi vor fi alături în continuare. Orice donație îl ajută pe Alex extraordinar de mult. Orice ajutor contează, mai ales acum, când trebuie să mai facă o operație. „Dacă aveți o firmă și vreți să ne ajutați cu 20% din impozitul pe profit, să știți că banii vor fi folosiți pentru Alexandru, pentru a continua recuperarea. Noi vă suntem recunoscători. Donațiile dumneavoastră se vor transforma în tratament medicamentos și intervenții chirurgicale ce urmează să le facă, care îi vor fi benefice, și de care are multă, multă nevoie”, a mai transmis mama băiatului.

· Are nevoie de ajutor!

Drumul este lung și anevoios, dar mama lui Alexandru speră că vor exista oameni generoși care le vor întinde o mână de ajutor, care cred într-un ,,Murmur de copil”. Toți cei care vor să cunoască mai bine povestea lui Alexandru pot intra pe pagina de Facebook a Asociației „Murmur de copil”, unde pot vedea progresele acestuia, imagini de la terapie, mesaje postate de mama lui Alexandru etc. Acest copil fragil nu poate lupta singur. Are nevoie de ajutor. Are nevoie de oameni care să-i plătească operația și terapiile recuperatorii, pentru ca viața lui să se îmbunătățească.