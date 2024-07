Peste 300 de suceveni de toate vârstele au petrecut serile de weekend la film, la IceMovie in SummerTime, în zona de agrement Tătărași

Luni, 8 Iulie 2024 (13:41:20)

Sucevenii care au căutat răcoarea Parcului Tătărași în weekendul trecut au putut petrece ore agreabile în compania voluntarilor de la organizațiile Hope 4 Humanity, Tineri de Succes și Institutul Bucovina și să vadă gratuit două cunoscute filme, Uncharted (sâmbătă) și The Notebook (duminică), în cadrul activităților proiectului IceMovie in SummerTime. Președinta Asociației Hope 4 Humanity, Ioana Tatarciuc, a declarat, luni, că la aceste activități din weekend au luat parte 330 de suceveni de toate vârstele. „Pe lângă proiecția filmelor Uncharted și clasicul The Notebook, sucevenii au descoperit și alte oportunități pentru tineri în cadrul colțului dedicat ONG-urilor, unde au fost prezente organizațiile Hope 4 Humanity, Tineri de Succes și Institutul Bucovina”, a afirmat Ioana Tatarciuc.

Partenerii proiectului au fost Câmpulung Film Fest și agenția Provideo, iar ediția de anul acesta a fost organizată cu sprijinul Consiliului Județean Suceava și al Comisiei Europene prin programul Erasmus+, în cadrul proiectului BucoviMEA.

Proiectul se află la a doua ediție și a avut loc în parcul Tătărași, participarea fiind gratuită.

Ioana Tatarciuc a arătat că tot în cadrul acestui proiect de amploare mai urmează și alte activități, precum Corturi sub Constelații, ce va avea loc în perioada 30 iulie - 1 august, la Camping Grădina Bucovinei, în Șaru Dornei, destinat tinerilor cu vârsta cuprinsă între 16-25 ani și desfășurat în colaborare cu echipa Salvamont Vatra Dornei. Un alt proiect se numește Academia de Jurnalism Identitar, activitate dedicat tinerilor bucovineni pasionați de cultura locală, ce va avea loc la Mangalia. De asemenea, zilele acestea, pe pagina de Instagram a asociației Hope 4 Humanity (@hope4humanityassociation) are loc și un giveaway pentru oportunitatea de a lua parte la o mobilitate de două zile la Bruxelles cu toate cheltuielile acoperite.