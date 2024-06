Duminică, 30 Iunie 2024 (17:47:34)

Comuna Cornu Luncii a devenit pentru o zi capitala produselor culinare tradiționale. De Ziua Comunei, duminică, la Cornu Luncii a avut loc a opta ediție a Festivalului Produselor Tradiționale și ca în fiecare an, gospodinele, gospodarii, bacii, firmele din comună și din localitățile învecinate au venit cu cele mai delicioase produse și mâncăruri tradiționale. Cei care au fost prezenți duminică la acest festival s-au putut delecta cu turtă cu julfă, sarmale, tocăniță de miel, balmuș jântuit, urs de mămăligă cu brânză de oi, plăcinte cu brânză, dulcețuri, zacuscă, alivincă, mălai, chec cu afine, prăjituri, plăcinte, tartă cu fructe, tocinei, șorici sau preparate tradiționale din carne de porc, brânză și caș de oaie. Anul acesta, pentru prima dată, printre cei care au participat la festival s-a numărat și un producător de ulei din floarea soarelui din Cornu Luncii. „Bucovina – ulei natural de floarea soarelui”, este produs de o firmă din Cornu Luncii, fiind o afacere de familie.

Gazda festivalului a fost primarul din Cornu Luncii, Gheorghe Fron, iar printre cei care au dat curs invitației de a participa la acest eveniment s-au numărat subprefectul Florin Sinescu, primarul din Berchișești, Violeta Țăran, precum și invitați din județ și din țară, printre care numeroase cadre militare active și în rezervă, dar și mulți dintre cei care au primit titlul de cetățean de onoare ai comunei Cornu Luncii.

Înainte de deschiderea oficială a festivalului, primarul Gheorghe Fron, a ținut să precizeze că este mândru că în comuna pe care o conduce are loc un astfel de eveniment și le-a mulțumit tuturor care, an de an, vin la acest festival cu produse tradiționale preparate după rețete de acum zeci și sute de ani. „Avem aici gospodine și gospodari din toată comuna, care au pregătit produse pe care le făceau acum bunicile și mamele noastre acum 50 – 60 de ani. Avem aici turta cu julfă, care este tortul moștenit de la daci. Și acum este preparată după același procedeu de acum sute de ani. Se fac lipii fără drojdie, se coc pe plită, apoi se însiropează și după aia sămânța de cânepă se bătea la piuă și se făcea ca o făină. După asta se punea în apă călduță, exact cum se urdește la stână, iar spuma se lua și în momentul când se punea o turtă însiropată se punea acea julfă și un pic de nucă pisată. Și, strat cu strat, se face exact cum se prepară tortul. Acum zeci de ani acesta era tortul nostru. Și, cu drag, noi l-am scos din lada de zestre și îl oferim cu drag la toată lumea”, a spus Gheorghe Fron.

· Primarul Gheorghe Fron a oferit 30 de titluri de Cetățean de Onoare ai comunei Cornu Luncii

A urmat apoi deschiderea oficială a festivalului, iar după un scurt program artistic, Gheorghe Fron a acordat 30 de titluri de Cetățean de Onoare ai comunei. Aceste titluri au fost acordate tuturor membrilor Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, diplomele fiindu-le înmânate de preotul pompier Gabriel Florea. Aceleași distincții au fost acordate unor cadre militare, precum și mai multor copii și tineri interpreți de muzică populară din comună, care s-au făcut deja remarcați la nivel național.

Tot duminică, primarul Gheorghe Fron a premiat 19 cupluri care au împlinit 50 de ani de căsătorie, după momentul de premiere acestea fiind invitate la o masă festivă alături de primarul Gheorghe Fron.

Ediția de anul acesta a festivalului a avut loc pe platoul din apropierea sălii de sport din satul Brăiești, locația fiind acoperită de umbrele multicolore, astfel încât toți cei prezenți s-au putut adăposti de soarele puternic. Participanții la festival au avut parte și de un spectacol susținut de artiști locali și consacrați, respectiv Ovidiu Homorodean, Nicolae Glib, Dan Doboș, Laurențiu Marian, Petronela Popa și Gabriel Treteag, Leonard Zamă și un grup instrumental valoros, Viorica Macovei și Fanfara Lunca Moldovei din Cornu Luncii.