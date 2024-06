Duminică, 9 Iunie 2024 (10:44:54)

Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi a mers la vot, pentru alegerile locale și europarlamentare, duminică dimineața, la ora 10.00.

Acesta a apărut, împreună cu soția și cei trei copii, cu puțin timp înainte de ora 10.00, la secția de votare de la Colegiul ”Samuil Isopescu”. Alături de el se aflau președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, vicepreședintele Irina Vasilciuc, deputatul Bogdan Gheorghiu și candidații PNL pentru Consiliul Local Suceava. Ulterior a apărut și primarul Ion Lungu, care votează tot la aceeași secție.

„Am votat! Am votat pentru că cea mai eficientă formă de exprimare a democrației este votul. Am votat alături de ei și pentru ei (n.r. copiii săi), pentru copiii noștri, ai sucevenilor. Astăzi am ales viitorul, unul în care noi, sucevenii și copiii noștri, să fim mai bine. Am votat pentru ca tinerii să crească, să rămână să se dezvolte în municipiul Suceava. Am ales un viitor în care părinții și bunicii noștri să fie iubiți și prețuiți, în siguranță. Am ales un oraș în care vocea noastră să fie auzită și respectată. Vă îndemn să mergeți la vot, dragi suceveni, pentru că votul este foarte important! Votul nu este doar un drept, ci și o datorie, față de copiii noștri. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine în această perioadă și sunt sigur că de mâine colaborarea noastră va fi și mai bună. Cu Dumnezeu înainte, cu sucevenii alături! Nu ne oprim aici, continuăm!”, a spus Lucian Harșovschi, candidatul PNL de primar al Sucevei, în aplauzele celor din jur.

El a adăugat că din 99.475 de persoane cu drept de vot în municipiul Suceava, la ora 10.00 a fost o prezență de 6% (6.013 votanți), față de 4,9% în 2020.

„Viitorul Sucevei este aici, în mâinile oamenilor care votează”

Prezent în calitate de invitat, să fie alături de candidatul partidului pentru municipiul reședință de județ, Gheorghe Flutur, care a votat la 09.00 dimineața, la Gura Humorului, a declarat: „Sunt alături de Lucian Harșovschi, aici tinerețea se îmbină cu experiența. Vă rog să observați această formulă pe care am ales-o, este cea mai sigură. Trebuie să ai și experiență, cine să te învețe și să te ajute, trebuie să ai voință, energie, să mergi mai departe. Și eu merg mai departe, sunt pregătit, și Lucian Harșovschi sper să meargă mai departe, este foarte bine pregătit – împreună o să fie bine, garantat, pentru suceveni. Viitorul Sucevei este aici, în mâinile oamenilor care votează, iar de mâine, în mâinile noastre, să facem bine pentru voi!”