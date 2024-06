Duminică, 9 Iunie 2024 (12:58:34)

Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan a declarat duminică, la ieșirea de la urne, că votul său a fost dat pentru cea mai performantă echipă care poate face din Suceava un oraș european. Alături de Ioan Balan au fost prezenți viceprimarul Sucevei Lucian Harșovschi, cel care candidează din partea PNL pentru Primăria Suceava, precum și vicepreședintele PNL Suceava Irina Vasilciuc.

„Am votat pentru continuitate și pentru echipa din care fac parte, pentru oameni alături de care am fost încă de la începutul politicii în Suceava. O echipă de oameni pe care îi cunosc, îi știu și cred de departe că este echipa cea mai performantă care poate face din Suceava un oraș așa cum ne dorim cu toții, un oraș european. Sunt alături de colegii mei, sunt alături de colegul meu, alături de care am avut un parcurs comun în politica suceveană. Și am convingerea că vom sărbători victoria, atât la Primăria Sucevei, cât și la Consiliul Județean”, a spus Ioan Balan.